Наши плюсы:

ООО ”ЗИТФИ” с 2010 года занимает лидирующие позиции в производстве и поставкам трубопроводов и фасонных изделий в ППУ-изоляции из Санкт-Петербурга.

Собственный завод Имеется все необходимое оборудование и собственный штат сотрудников для производства качественного сырья, на которое мы даём гарантию. Научные исследования Постоянный контакт с научно-исследовательскими организациями для повышения знаний нашего персонала и улучшения технологий производства. Собственный завод Наши сотрудники всегда на связи и готовы проконсультировать вас по вопросам, связанным с нашей продукцией. Точно в срок ”ЗИТФИ” делает всё оперативно и в срок. Если нужно уложиться в сроки – работаем круглосуточно. Контроль качества Постоянный контроль качества продукции – 10% работников завода занимается именно организацией и контролем производства. По вашим чертежам Мы занимаемся как оптовыми заказами, так и изготовлением любых железобетонных изделий по чертежам заказчиков, а также помогаем нашим клиентам в изоляции давальческого сырья и металлообработке. 10 лет Мы уже более 10 лет сотрудничаем с крупными партнёрами и зарекомендовали себя как надёжный и ответственный поставщик качественной продукции (можете посмотреть отзывы о «ЗИТФИ» на нашем сайте). Доставка Доставка от Санкт-Петербурга в любой регион России.

Кроме того, для наших постоянных клиентов действует система скидок и отсрочек. Чтобы начать сотрудничество, просто закажите обратный звонок у нас на сайте – мы перезвоним вам в кратчайшие сроки.