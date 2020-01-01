Наша продукция
Производственный комплекс «ЗИТФИ» занимается изготовлением трубопроводных систем для различных сетей – тепловых, канализации, трубопроводов нефти и газа, и т.д. В 2011 году предприятие ТПК существенно повысило производственные мощности, на сегодняшний день завод располагает несколькими линиями по нанесению различных типов изоляционных покрытий.
Наши услуги
- Резка металла различными способами и сложностью работы:
- Газовая
- Резка на гильотине
- На ленточной пиле
- Лазерная – для тонкой листовой стали;
- Плазменная – для чугуна, биметаллов, сплавов, высоко- и низкоуглеродистых сортов стали;
- Гидроабразивная – с помощью струи воды и абразивов (когда исключено воздействие высоких температур)
- Сварка - cварные работы любой сложности, по чертежам заказчика, с выездом на объект.
- Токарные работы
- Услуга по изоляции трубопроводов и фасонных изделий заказчика самым перспективным на сегодняшний день материалом – пенополиуретаном (ППУ). Для этого материала используются стальные и полиэтиленовые оболочки, поэтому он устойчив к воздействиям температур и применяется в трубах для отопления, теплоснабжения, нефтегазопроводов и т.д.
- Напыление ППУ (работа с выездом либо на производстве, утепление домов и других конструкций)
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Наши плюсы:
ООО ”ЗИТФИ” с 2010 года занимает лидирующие позиции в производстве и поставкам трубопроводов и фасонных изделий в ППУ-изоляции из Санкт-Петербурга.
Собственный завод
Имеется все необходимое оборудование и собственный штат сотрудников для производства качественного сырья, на которое мы даём гарантию.
Научные исследования
Постоянный контакт с научно-исследовательскими организациями для повышения знаний нашего персонала и улучшения технологий производства.
Собственный завод
Наши сотрудники всегда на связи и готовы проконсультировать вас по вопросам, связанным с нашей продукцией.
Точно в срок
”ЗИТФИ” делает всё оперативно и в срок. Если нужно уложиться в сроки – работаем круглосуточно.
Контроль качества
Постоянный контроль качества продукции – 10% работников завода занимается именно организацией и контролем производства.
По вашим чертежам
Мы занимаемся как оптовыми заказами, так и изготовлением любых железобетонных изделий по чертежам заказчиков, а также помогаем нашим клиентам в изоляции давальческого сырья и металлообработке.
10 лет
Мы уже более 10 лет сотрудничаем с крупными партнёрами и зарекомендовали себя как надёжный и ответственный поставщик качественной продукции (можете посмотреть отзывы о «ЗИТФИ» на нашем сайте).
Доставка
Доставка от Санкт-Петербурга в любой регион России.
Кроме того, для наших постоянных клиентов действует система скидок и отсрочек. Чтобы начать сотрудничество, просто закажите обратный звонок у нас на сайте – мы перезвоним вам в кратчайшие сроки.Подробнее
ООО «Завод по изоляции труб и фасонных изделий» - это производственный комплекс, специализирующийся на изготовление трубопроводных системРассчитать
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